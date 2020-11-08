Массовое тестирование в Словакии: за день проверили 1,3 млн человек, больных - 0,63%

В Словакии в субботу провели первый день повторного массового тестирования населения на коронавирус и заражение выявили у 0,63% сдавших тест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

По официальным данным, 1 297 571 человек прошли тестирование в субботу, в первый день второго раунда общенационального тестирования на COVID-19.

8172 человека, то есть 0,63 процента, были инфицированными. В воскресенье тестирование продолжается и его результаты объявят уже завтра.

Повторное тестирование проводится не во всех регионах, а примерно на половине территории страны, в регионах с наибольшим количеством инфицированных, выявленных в первом раунде, в основном в северной части Словакии, недалеко от границы с Польшей и Чехией.

Около 3,6 миллиона человек из 5,5 миллиона населения страны прошли тест на антигены в минувшие выходные в рамках общенациональной кампании тестирования, координированной армией и муниципалитетами.

В целом около 1% участников тестирования получили положительный результат