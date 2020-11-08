Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии наименьшее число случаев коронавируса за неделю, строгие ограничения продолжаются

Воскресенье, 8 ноября 2020, 15:49
В Чехии наименьшее число случаев коронавируса за неделю, строгие ограничения продолжаются

В Чешской Республике подтвердили 7722 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа и это самое низкое количество за неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В Министерстве здравоохранения Чехии отметили, что лишь третий раз в этом месяце ежедневное число упало ниже 10 000 случаев.

Общее количество зарегистрированных случаев с начала вспышки составляет 411 220 в стране с населением 10,7 миллиона человек. С середины сентября количество заболевших выросло в десять раз.

Министерство здравоохранения сообщило о 155 новых случаях смерти в воскресенье, включая 99 смертей в субботу. Всего погибло 4681 человек.

Страна столкнулась с одним из самых больших в Европе всплесков инфекций на душу населения за последние недели, включая рекордное ежедневное количество более 15 000 случаев 4 ноября.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за последние недели количество смертей, связанных с Covid-19, в Чехии было самым высоким в Европе на душу населения.

Чрезвычайное положение в Чехии в связи с пандемией продлится до 20 ноября.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство ввело комендантский час с 9 вечера и до 5 утра, начиная от 28 октября. Еще раньше закрыли школы, рестораны, магазины, не продают товары первой необходимости, ограничили передвижения.

Прага уже объявила, что в этом году традиционные рождественские ярмарки отменят.

Темы: Чехиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Чехия
Чехия назвала причину массовой гибели рыбы в реке Одер
Чехия заручилась гарантиями безопасности США: ратифицировала договор об обороне
Чешские врачи прооперируют пострадавших от войны украинцев во Львове
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: