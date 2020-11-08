В Чехии наименьшее число случаев коронавируса за неделю, строгие ограничения продолжаются

В Чешской Республике подтвердили 7722 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа и это самое низкое количество за неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В Министерстве здравоохранения Чехии отметили, что лишь третий раз в этом месяце ежедневное число упало ниже 10 000 случаев.

Общее количество зарегистрированных случаев с начала вспышки составляет 411 220 в стране с населением 10,7 миллиона человек. С середины сентября количество заболевших выросло в десять раз.

Министерство здравоохранения сообщило о 155 новых случаях смерти в воскресенье, включая 99 смертей в субботу. Всего погибло 4681 человек.

Страна столкнулась с одним из самых больших в Европе всплесков инфекций на душу населения за последние недели, включая рекордное ежедневное количество более 15 000 случаев 4 ноября.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за последние недели количество смертей, связанных с Covid-19, в Чехии было самым высоким в Европе на душу населения.

Чрезвычайное положение в Чехии в связи с пандемией продлится до 20 ноября.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство ввело комендантский час с 9 вечера и до 5 утра, начиная от 28 октября. Еще раньше закрыли школы, рестораны, магазины, не продают товары первой необходимости, ограничили передвижения.

Прага уже объявила, что в этом году традиционные рождественские ярмарки отменят.