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В Беларуси за день задержали более 1000 человек

Воскресенье, 8 ноября 2020, 22:35
В Беларуси за день задержали более 1000 человек

В Беларуси на акциях в воскресенье задержали более 1000 человек.

Источник: правозащитный центр "Весна", TUT.BY

Детали: По состоянию на 23:55 в списке "Весны" уже более 1000 имен задержанных, список постоянно дополняется.

Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Могилеве.

Как пишет TUT.BY, среди задержанных — победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008" и бывший пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова, известный белорусский актер, "кукловод" Александр Жданович. Также стало известно, что на акции протеста задержали бывшего артиста "Цирка дю Солей" Семена Букина.

Издание публикует видео, как человека переводят из автозака в машину скорой помощи.

Что предшествовало: В воскресенье в столице Беларуси продолжились массовые акции протеста, прошли жесткие задержания, были слышны выстрелы.

Темы: Беларусьакции
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