"Голос" заявляет о фальсификации протоколов выборов в Киевский облсовет

Партия "Голос" заявляет о возможной фальсификации протоколов результатов выборов в Киевский облсовет, поступающих в Киевскую областную территориальную избирательную комиссию.

Источник: партия "Голос" со ссылкой на своих кандидатов в депутаты Киевского областного совета

Дословно: "Один из примеров, который установили кандидаты в депутаты Киевского областного совета от "Голоса" – 6 ноября был утвержден так называемый "уточненный" протокол Фастовской городской ТИК, где обнаружены расхождения, иногда в тысячу голосов, по сравнению с протоколом той же комиссии от 31 октября.

Согласно этому протоколу, партии "Голос" зачислили только 47 голосов из 16 059 избирателей на 42 участках. Впрочем, по имеющимся у кандидатов "Голоса" в облсовет первичным протоколам УИК, только на 6 из 42 участковых избирательных комиссиях партия набрала 57 голосов".

Детали: В партии заявили, что так же пытались откорректировать данные различным политическим силам в Гостомельской, Богуславской и Бородянской ТИК. В частности, из итогового протокола Гостомельской поселковой ТИК исчезли 83 голоса за партию "Голос", которые были в первичных протоколах трех участковых избирательных комиссий 320602, 321309 и 321314.

Уроки математики від Фастівської міської ТВК. За їхніми даними, з 16059 виборців за ГОЛОС проголосували 47 осіб. За... Опубликовано Михайлиной Скорик-Шкарівськой Пятница, 6 ноября 2020 г.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что партия призывает членов Киевской областной территориальной избирательной комиссии не учитывать сведения протоколов, составленных с явными нарушениями избирательного законодательства и признаками фальсификации результатов волеизъявления.