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Грузия: против демонстрантов применили водометы

Воскресенье, 8 ноября 2020, 19:54
Грузия: против демонстрантов применили водометы
Радио Свобода

Полиция применила водометы против демонстрантов, требующих проведения новых парламентских выборов у здания ЦИК Грузии.

Источник: "Новости-Грузия" со ссылкой на телеканал "Мтавари"

Детали: По данным телеканала, спецсредства были применены без предупреждения, когда протестующие приблизилась к ограждениям у избирательной администрации. С сотрудниками МВД у них произошла словесная перепалка.

На месте мобилизовано беспрецедентное число патрульных полицейских и спецназ. Протестующие не оставляют попыток прорваться к зданию ЦИК.

В то же время, в МВД Грузии заявили, что полицейские применили пропорциональную силу в ответ на насильственные действия демонстрантов у здания ЦИК Грузии в Тбилиси.

Дословно МВД: "Протестующие попытались ворваться в здание ЦИК, что хорошо видно на видеозаписях… Поскольку участники акции применяли насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, МВД применило пропорциональную силу в пределах своих полномочий".

Больше подробностей: Несколько тысяч человек, в том числе лидеры оппозиции, направились в сторону ЦИК с проспекта Руставели, где они проводили митинг против результатов голосования 31 октября.

Они объявили о бессрочном пикете и планируют блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока в стране не назначат новые выборы.

Лидеры оппозиции призвали руководство "Грузинская мечта" начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования.

По истечению срока ультиматума один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия сообщил, что у них состоялась определенная коммуникация с "Грузинской мечтой" и было допущено, что переговоры состоятся в понедельник.

Позже исполнительный секретарь "Грузинской мечты", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что встреча членов правящей партии "Грузинская мечта" с представителями оппозиции пройдет только в присутствии международных партнеров.

Что предшествовало: Оппозиция не признает легитимность парламентских выборов. Политики заявляют о массовых нарушениях и фальсификации итогов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования.

Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов на выборах получила правящая партия "Грузинская мечта" — 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции "Национальное движение — Сила в единстве" — 27,17%.

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