Министр обороны Великобритании: Кризис из-за COVID-19 может привести к войне

Министр обороны Великобритании Ник Картер допустил, что глобальный экономический кризис, вызванный COVID-19, может привести к войне.

Источник: Картер в интервью Sky News

Детали: Глава вооруженных сил Великобритании предупредил, что существует риск новой мировой войны, если текущие более мелкие конфликты выйдут из-под контроля, в результате чего будет задействовано больше стран и оружия.

Картер сказал, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, также может вызвать новые угрозы безопасности, даже войну.

Он отметил, что экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.