Министр обороны Великобритании: Кризис из-за COVID-19 может привести к войне
Воскресенье, 8 ноября 2020, 23:53
Министр обороны Великобритании Ник Картер допустил, что глобальный экономический кризис, вызванный COVID-19, может привести к войне.
Источник: Картер в интервью Sky News
Детали: Глава вооруженных сил Великобритании предупредил, что существует риск новой мировой войны, если текущие более мелкие конфликты выйдут из-под контроля, в результате чего будет задействовано больше стран и оружия.
Картер сказал, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, также может вызвать новые угрозы безопасности, даже войну.
Он отметил, что экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.
Украинская правда