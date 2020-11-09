У Путина считают, что Байдена еще рано поздравлять

Кремль заявил, что считает корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США, прежде чем поздравлять избранного президента.

Об этом в понедельник заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, в чем разница между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов президента США и той, которая была четыре года назад, когда Путин немедленно поздравил Трампа, Песков сказал, что "разница очевидна".

"Там (в США) должны быть определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", - сказал представитель Кремля.

Он сказал, что четыре года назад не было анонсов юридического обжалования выборов.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, какое именно объявление результатов выборов президента США будет считаться в Кремле официальным.

Как сообщалось, лидеры России, Турции и Китая – среди тех, кто еще не поздравил кандидата Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словении Янез Янша, который агитировал за Дональда Трампа и даже поздравил с победой, изменил свой тон и дал понять, что будет сотрудничать с новой администрацией.