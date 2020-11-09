Ядерное оружие в Крыму: в СНБО считают опасность реальной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что Россия может размещать ядерное оружие в оккупированном Крыму, хотя подтверждений этого у украинских властей нет.

Источник: "Радио Свобода", проект "Крым. Реалии"

Прямая речь Данилова: "То, что там (в Крыму - ред.) может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу".

Детали: Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму - дискуссионный. В 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды.

Милитаризацию аннексированного полуострова и ситуацию в Черноморском регионе обсудили украинские и американские политики, дипломаты и военные аналитики.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что ядерное оружие на Крымском полуострове – ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России. Если Россия пойдет в наступление, удар со стороны Крыма будет частью масштабной операции, говорит он.

По мнению американского военного, чтобы остановить наступление со стороны Крыма, Украине нужны собственные мобильные подразделения и развитая транспортная инфраструктура, так как "украинские сухопутные войска должны двигаться как можно быстро – быстрее, чем могут перемещаться российские силы".

Прямая речь Ходжеса: "Мы должны быть уверены, что они (россияне - ред.) никогда не смогут перебросить ядерное оружие в Крым и не смогут его использовать, чтобы в дальнейшем расширять стартовую площадку для своего вредоносного воздействия, которое они уже распространяют в Сирии, на Кавказе, Балканах и сейчас даже в Ливии...

Убежден, это будет угроза сразу с нескольких направлений. Они не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе. Пойдут в наступление или под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму – по причине якобы недостатка воды, или для того, чтобы ввести еще больше "миротворцев" в Приднестровье, или найдут еще какой-то повод, чтобы ворваться в Беларусь".