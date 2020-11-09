Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги" собрались обжаловать результаты выборов в горсовет Львова

Понедельник, 9 ноября 2020, 12:12

Политическая партия "Слуга народа" собралась обжаловать в суде результаты выборов в городской совет Львова, где не преодолела проходной барьер.

Источник: Facebook-страница городского председателя Львова Андрея Садового

Дословно: "Сегодня во Львовском окружном административном суде будет попытка обжаловать волеизъявление львовян 25 октября. Я понимаю, что не всем понравились результаты. Понимаю, что "слугам" очень трудно воспринять то, что их не будет в Львовском городском совете.

Но поймите наконец - это Львов! Здесь через суды доверие не завоюешь".

Детали: По словам Садового, подать в суд - право каждого, но протоколы с "мокрыми" печатями подтверждают, что "Слуги народа" не проходят во Львовский горсовет: "3,4% - это даже не близко к барьеру".

По итогам местных выборов в 2020 году, во Львовский горсовет прошли 5 партий: "Евросолидарность" - 26 депутатских мандатов, "Самопомощь" - 17, "Голос" - 8, "Варта" - 7, ВО "Свобода" - 6.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Слуга народа
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Под присмотром "слуг народа". Как в больницах Киевщины распределяют миллионы и воюют за влияние и при чем здесь Дубинский
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: