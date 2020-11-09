"Слуги" собрались обжаловать результаты выборов в горсовет Львова

Политическая партия "Слуга народа" собралась обжаловать в суде результаты выборов в городской совет Львова, где не преодолела проходной барьер.

Источник: Facebook-страница городского председателя Львова Андрея Садового

Дословно: "Сегодня во Львовском окружном административном суде будет попытка обжаловать волеизъявление львовян 25 октября. Я понимаю, что не всем понравились результаты. Понимаю, что "слугам" очень трудно воспринять то, что их не будет в Львовском городском совете.

Но поймите наконец - это Львов! Здесь через суды доверие не завоюешь".

Детали: По словам Садового, подать в суд - право каждого, но протоколы с "мокрыми" печатями подтверждают, что "Слуги народа" не проходят во Львовский горсовет: "3,4% - это даже не близко к барьеру".

По итогам местных выборов в 2020 году, во Львовский горсовет прошли 5 партий: "Евросолидарность" - 26 депутатских мандатов, "Самопомощь" - 17, "Голос" - 8, "Варта" - 7, ВО "Свобода" - 6.