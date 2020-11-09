Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуги" собрались обжаловать результаты выборов в горсовет Львова

Понедельник, 9 ноября 2020, 13:12

Политическая партия "Слуга народа" собралась обжаловать в суде результаты выборов в городской совет Львова, где не преодолела проходной барьер.

Источник: Facebook-страница городского председателя Львова Андрея Садового

Дословно: "Сегодня во Львовском окружном административном суде будет попытка обжаловать волеизъявление львовян 25 октября. Я понимаю, что не всем понравились результаты. Понимаю, что "слугам" очень трудно воспринять то, что их не будет в Львовском городском совете.

Но поймите наконец - это Львов! Здесь через суды доверие не завоюешь".

Детали: По словам Садового, подать в суд - право каждого, но протоколы с "мокрыми" печатями подтверждают, что "Слуги народа" не проходят во Львовский горсовет: "3,4% - это даже не близко к барьеру".

По итогам местных выборов в 2020 году, во Львовский горсовет прошли 5 партий: "Евросолидарность" - 26 депутатских мандатов, "Самопомощь" - 17, "Голос" - 8, "Варта" - 7, ВО "Свобода" - 6.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыЛьвов


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Слуга народа
Нардеп от "Слуги народа" сложил мандат в связи с избранием мэром на Прикарпатье
ОАСК просят отменить результаты "опроса Зеленского"
Дубинский разместил свою депутатскую приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - "Схемы"
Последние новости
17:43
В Ереване под парламентом требуют отставки премьера за сдачу Карабаха
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!