Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель не упомянула Трампа, комментируя результаты выборов в США

Понедельник, 9 ноября 2020, 12:46

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила избранного президента США Джо Байдена и избранную вице-президентку Камалу Харрис с победой на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SPIEGEL.

Она вспомнила "хорошие разговоры" с Байденом, его многолетний политический опыт и выразила особую радость от знакомства с Харрис. Как первая женщина в должности и ребенок двух иммигрантов, она служит "вдохновением для многих людей в США", отметила Меркель.

По ее словам, в трудное время Байден и Харрис получили большую ответственность от избирателей.

Она отметила, что Германия и США "должны держаться вместе, чтобы справиться с вызовами нашего времени". Меркель назвала среди таких вызовов пандемию, глобальное потепление и борьбу с терроризмом.

В своем заявлении Меркель ни разу не упомянула имя действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, подсчет голосов в США еще не завершен, однако аналитики ключевых американских СМИ, которые подводят промежуточные итоги голосования, решили, что они могут объявить об уверенной победе Байдена в Пенсильвании.

Победа в этом штате позволяет ему закрепить за собой как минимум 284 голоса выборщиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельТрампСШАвиборыБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: