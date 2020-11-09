Суд приказал повторно провести выборы в Броварах

Киевский окружной административный суд обязал Броварскую городскую ТИК повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной общины.

Источник: пресс-центр партии "Голос"

Детали: Отмечается, что суд удовлетворил иск кандидата на должность Броварского городского головы от партии "Голос" Андрея Саука.

Основанием для иска стали зафиксированное кандидатами и наблюдателями "Голоса" нарушение тайны голосования на участках в городе Бровары.

По их данным, каждый избирательный бюллетень на этих участках имел свой индивидуальный номер, и этот же номер был продублирован на контрольном талоне. Это позволяло фиксировать и сопоставлять номера и определить, за кого отдал голос тот или иной избиратель.

Прямая речь председателя Киевской областной территориальной организации политической партии "Голос" Ярослава Железняка: "Это первая инстанция и, мы конечно, должны дождаться результатов апелляции. Впрочем, это прямое нарушение избирательного законодательства. Поэтому мы надеемся, что закон будет соблюден, а в Броварах будут проведены повторные честные и беспристрастные выборы".