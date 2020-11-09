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На Белорусской АЭС, которую торжественно открыл Лукашенко, обнаружили поломку

Понедельник, 9 ноября 2020, 18:30

Министерство энергетики Беларуси сообщило о поломке первого энергоблока Белорусской АЭС, который был открыт 7 ноября при участии Александра Лукашенко.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Дословно Минэнерго РБ: "На первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап "Энергетический пуск". Данный этап предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.

В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме".

По данным источника издания TUT.by, причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для изменения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором.

Собеседник журналистов убеждает, что формально "ничего из ряда вон выходящего не произошло", аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени.

Что  было ранее: 7 ноября самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.

Темы: БеларусьАЭС


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