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Азербайджан говорит, что "случайно" сбил военный вертолет РФ

Понедельник, 9 ноября 2020, 18:52

Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что азербайджанские военные сбили российский вертолет, но заявило, что это было сделано непреднамеренно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства.

"По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В заявлении указывается, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

Кроме того, полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО и вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

"В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение. Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - заявили в МИДе.

Азербайджанская сторона также заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации.

Напомним, в Нагорном Карабахе признали, что больше не контролируют ключевой город Шуша, который после нескольких дней боевых действий заняла армия Азербайджана.

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