Азербайджан говорит, что "случайно" сбил военный вертолет РФ

Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что азербайджанские военные сбили российский вертолет, но заявило, что это было сделано непреднамеренно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства.

"По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В заявлении указывается, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

Кроме того, полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО и вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

"В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение. Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - заявили в МИДе.

Азербайджанская сторона также заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации.

Напомним, в Нагорном Карабахе признали, что больше не контролируют ключевой город Шуша, который после нескольких дней боевых действий заняла армия Азербайджана.