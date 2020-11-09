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Снес 4 пешеходов на островке безопасности: подозреваемый в ДТП может выйти под залог 10,5 млн

Понедельник, 9 ноября 2020, 19:51
Снес 4 пешеходов на островке безопасности: подозреваемый в ДТП может выйти под залог 10,5 млн

Киевский районный суд Харькова арестовал 22-летнего иностранца, водителя автомобиля Volkswagen, который сбил стоявших на островке безопасности пешеходов, с альтернативой в 10,5 миллиона.

ИсточникХарків Times 

Детали: В отношении гражданина Египта Хэнди Али по факту резонансного ДТП, которое произошло 7 ноября 2020 в центре Харькова применена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 5 января 2021 года, включая определение суммы залога в размере 10 млн 510 тысяч грн.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила отправить подозреваемого под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога. Защита настаивала на домашнем аресте.

На судебном заседании подозреваемый свою вину признал. Он рассказал, что его Volkswagen потерял управление и "вылетел" на островок безопасности после удара другого автомобиля.

Что предшествовало: 7 ноября около 16:00 в центре Харькова произошла страшная авария. Автомобиль на большой скорости ударился о бордюр островка безопасности и сбил четверых людей, ожидавших зеленый сигнал светофора.

В результате аварии три человека, среди которых — девятилетний мальчик, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу скорой и неотложной помощи. По состоянию на 11:00 9 ноября мальчик и 50-летняя женщина, которая из-за травм, полученных в ДТП, впала в кому, находятся в реанимации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПХарьков
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