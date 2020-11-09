Зеленский ответил злопыхателям, которые радуются его болезни

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.

Источник: глава государства в Facebook

Детали: После сообщения о положительном тесте на коронавирус Зеленский написал другой пост, в котором с удивлением отметил, как радуются этому известию его оппоненты.

Прямая речь: "...реестровые "эксперты" наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного : зло возвращается обязательно и во сто крат больше.

Коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не желал и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, потерявших человеческие качества".

Детали: Зеленский выразил уверенность, что Украина обязательно победит в сложной битве с пандемией.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и голова его Офиса Андрей Ермак.