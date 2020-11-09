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Количество случаев COVID-19 в США превысило 10 миллионов

Понедельник, 9 ноября 2020, 20:45
Количество случаев COVID-19 в США превысило 10 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов.

Источник: данные университета Джона Хопкинса

Детали: На данный момент США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19.

В США было зарегистрировано не менее 10 018 278 случаев коронавируса, и не менее 237 742 человека умерли. Выздоровел 3 881 491 американец.

На сегодняшний день в университете Хопкинса сообщили о 50 123 новых случаях заболевания и 172 случаях смерти.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превышает 50 миллионов, скончались более 1,2 млн пациентов с COVID-19, более 33 млн – выздоровели.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСШАCovid-2019
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