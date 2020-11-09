Количество случаев COVID-19 в США превысило 10 миллионов
Понедельник, 9 ноября 2020, 21:45
Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов.
Источник: данные университета Джона Хопкинса
Детали: На данный момент США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19.
В США было зарегистрировано не менее 10 018 278 случаев коронавируса, и не менее 237 742 человека умерли. Выздоровел 3 881 491 американец.
На сегодняшний день в университете Хопкинса сообщили о 50 123 новых случаях заболевания и 172 случаях смерти.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превышает 50 миллионов, скончались более 1,2 млн пациентов с COVID-19, более 33 млн – выздоровели.
Валентина Романенко, УП