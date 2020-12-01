Разумков прогнозирует, что Рада избежит "новогодней бюджетной ночи"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что парламент успеет принять бюджет в соответствующие сроки, избежав так называемой "новогодней бюджетной ночи".

Источник: Разумков в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Бюджет был предоставлен Кабмином с задержкой в ​​неделю.

Сейчас у нас есть 10 дней, даже если бы мы могли сделать это быстрее (принять бюджет – УП), то это нереально, потому что нам нужно время, чтобы его доработать.

На сегодня нам хватает времени, чтобы бюджет был принят, и чтобы не заходить в так называемую "новогоднюю бюджетную ночь".

Детали: Председатель ВРУ утверждает, что среди фракции есть конструктивная позиция относительно принятия финансового документа, в частности рассматривается вариант сделать это на внеочередном заседании.

"Если будет согласие голосовать, если будет понимание, что законопроект о государственном бюджете может будет принят на следующей неделе, то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание", – заявил Разумков.

Предыстория:

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

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