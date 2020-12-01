Под Радой протестуют предприниматели – полиция усилила охрану

Возле здания Верховной Рады проводят акцию предприниматели, которые выступают за отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: В центральной части Киева, в частности возле Верховной Рады, анонсированно проведение массовых акций.

За правопорядком в правительственном квартале следят работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, полиции диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений МВД.

Митингующие принесли с собой символику с призывами "сохранить ФЛП".

Сообщается, что полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить правонарушений.

Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы законодательства и не нарушать правила карантина.

Кроме того, из-за акций, могут ограничить дорожное движение отдельными центральными улицами столицы, в частности на улице Грушевского.

Напомним: