Под Радой протестуют предприниматели – полиция усилила охрану
Возле здания Верховной Рады проводят акцию предприниматели, которые выступают за отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Детали: В центральной части Киева, в частности возле Верховной Рады, анонсированно проведение массовых акций.
За правопорядком в правительственном квартале следят работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, полиции диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений МВД.
Митингующие принесли с собой символику с призывами "сохранить ФЛП".
Сообщается, что полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить правонарушений.
Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы законодательства и не нарушать правила карантина.
Кроме того, из-за акций, могут ограничить дорожное движение отдельными центральными улицами столицы, в частности на улице Грушевского.
Напомним:
- 1 января 2021 должно начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Так, РРО или ПРРО будут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп "рисковых" сфер. Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями и услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.
- Так, 1 апреля 2021 начнется третий этап: применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для ФЛП II-IV групп независимо от видов деятельности.
- 4 ноября 2020 Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП. Доработанный законопроект Гетманцева №4313-д Верховная Рада также не поддержала.
- Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отсрочке до 1 января 2022 обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.