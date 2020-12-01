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Под Радой протестуют предприниматели – полиция усилила охрану

Вторник, 1 декабря 2020, 11:25

Возле здания Верховной Рады проводят акцию предприниматели, которые выступают за отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: В центральной части Киева, в частности возле Верховной Рады, анонсированно проведение массовых акций.

За правопорядком в правительственном квартале следят работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, полиции диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений МВД.

Митингующие принесли с собой символику с призывами "сохранить ФЛП".

 

Сообщается, что полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить правонарушений.

Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы законодательства и не нарушать правила карантина.

 

Кроме того, из-за акций, могут ограничить дорожное движение отдельными центральными улицами столицы, в частности на улице Грушевского.

 
 

Напомним:

  • 1 января 2021 должно начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Так, РРО или ПРРО будут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп "рисковых" сфер. Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями и услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.
  • Так, 1 апреля 2021 начнется третий этап: применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для ФЛП II-IV групп независимо от видов деятельности.
  • 4 ноября 2020 Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП. Доработанный законопроект Гетманцева №4313-д Верховная Рада также не поддержала.
  • Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отсрочке до 1 января 2022 обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Украинская правда
Темы: Верховная Радамитингифоп


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