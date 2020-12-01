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Сослуживец избил и поджег собрата, чтобы забрать его деньги – ГБР

Вторник, 1 декабря 2020, 15:21

В зоне операции Объединенных сил военный-контрактник избил и поджег сослуживца, чтобы забрать его деньги.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "44-летний военнослужащий по контракту - водитель одной из воинских частей, с целью завладеть имуществом сослуживца, избил его и пытался душить.

Затем облил коллегу смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 9500 гривен".

Детали: Сейчас пострадавший находится в центральной городской больнице Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

Приступ случился 26 ноября, а 27 - обидчику сообщили о подозрении в:

  • нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, имеющих характер издевательства над военнослужащим (ч. 2 ст. 406 УК);
  • нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья человека, подвергшегося нападению (ч.1 ст.187 УК).
 

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Украинская правда
Темы: ГБРнападениеООС


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