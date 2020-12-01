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В Кабмине раскрыли ближайшие планы Украины по свободной торговле с рядом стран

Вторник, 1 декабря 2020, 15:51

В правительстве рассказали, с какими странами Украина планирует в ближайшее время начать или обновить переговоры о ЗСТ.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины.

По его словам, Украина хочет начать переговоры о пересмотре соглашения с Британией, которое пока не вступило в силу.

"У нас есть договоренность, что мы на второй год переговоров начинаем думать над пересмотром. Если соглашение заработает в следующем январе, уже в 2022 году мы начнем разговор об увеличении доступа на их рынок", - рассказал Качка.

Украина также приблизилась к началу переговоров с большинством стран Северной Африки.

"Где-то в декабре это оформится в официальные заявления или меморандумы, начиная от Египта и до Марокко. Также в наши приоритеты входят Иордания, Вьетнам и Индонезия", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что Украина в принципе готова к ЗСТ со всеми ведущими торговыми партнерами, даже с Китаем.

"Сейчас доступ нашей продукции на рынок Китая облагается большими пошлинами, чем китайская продукция к нам. Поэтому нам выгодно вести переговоры и с КНР", - отметил Качка.

Что касается соглашения с США, то Качка ожидает, что будущая администрация не будет менее консервативной в плане торговли, чем действующая.

Читайте полное интервью: Тарас Качка: В глазах европейских фермеров Украина абсолютно неоправданно стала монстром

Европейская правда

Темы: торговляКабинет министровмир


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