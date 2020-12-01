Протестующие заблокировали нардепов в Раде: на помощь пришла полиция

Участники акции протеста перекрыли народным депутатам выход из Верховной Рады. Полиция частично оттеснила людей и сделала коридор для прохода нардепов. Произошла потасовка.

Источник: сайт полиции Киева

Детали: По информации правоохранителей, митингующие перекрыли дорогу и мешают народным избранникам беспрепятственно покинуть территорию законодательного органа. На неоднократные предупреждения полицейских прекратить противоправные действия участники акции не реагировали.

Поэтому полицейские частично оттеснили людей и сделали коридор для прохода народных депутатов. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка.

Вместе с тем, сообщают в полиции, другая группа пикетчиков на улице Шелковичной у комитетов Рады заблокировала движение автомобилей для въезда и выезда. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят с участниками акции превентивную работу, чтобы восстановить правопорядок.

Как известно, парламент пикетируют предприниматели, которые требуют не вводить в Украине обязательные кассовые аппараты для ФЛП.

Предыстория: Во вторник Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 обязательного применения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Но предпринимателям-протестующим этого мало, они требуют полностью отказаться от этих планов.