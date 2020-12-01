Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Протестующие заблокировали нардепов в Раде: на помощь пришла полиция

Вторник, 1 декабря 2020, 16:37

Участники акции протеста перекрыли народным депутатам выход из Верховной Рады. Полиция частично оттеснила людей и сделала коридор для прохода нардепов. Произошла потасовка.

Источник: сайт полиции Киева

Детали: По информации правоохранителей, митингующие перекрыли дорогу и мешают народным избранникам беспрепятственно покинуть территорию законодательного органа. На неоднократные предупреждения полицейских прекратить противоправные действия участники акции не реагировали.

Поэтому полицейские частично оттеснили людей и сделали коридор для прохода народных депутатов. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка.

Вместе с тем, сообщают в полиции, другая группа пикетчиков на улице Шелковичной у комитетов Рады заблокировала движение автомобилей для въезда и выезда. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят с участниками акции превентивную работу, чтобы восстановить правопорядок.

 

Как известно, парламент пикетируют предприниматели, которые требуют не вводить в Украине обязательные кассовые аппараты для ФЛП.

 

Предыстория: Во вторник Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 обязательного применения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Но предпринимателям-протестующим этого мало, они требуют полностью отказаться от этих планов.

Украинская правда
Темы: Верховная Радабизнесакцииполициямитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП

Криклий не исключает ограничений в работе транспорта при локдауне

НАБУ расследует дело в отношении зама Ермака, который ругал Сытника – источники

фотоПод Радой протестуют предприниматели – полиция усилила охрану

В Киеве очередной антирекорд больных COVID и три десятка смертей

COVID в Украине: 12,5 тысяч новых больных и более 10 тысяч выздоровевших за сутки

Все новости...
Верховная Рада
Рада отправила на доработку законопроект об "инвестнянях"
Гетманцев об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов: Печаль
Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП
Последние новости
16:41
"Ушел с молотка" десятый спиртзавод: покупатель заплатил на 1 гривню больше конкурента
16:37
видео, фотоПротестующие заблокировали нардепов в Раде: на помощь пришла полиция
16:29
На секс-вечеринке в Брюсселе задержали евродепутата, вероятно, от партии Орбана - СМИ
16:06
Профицит платежного баланса с января составляет 4,3% ВВП
16:01
В СНБО подтвердили, что локдаун точно будет, вопрос только - когда
15:51
В Кабмине раскрыли ближайшие планы Украины по свободной торговле с рядом стран
15:34
Рада отправила на доработку законопроект об "инвестнянях"
15:21
фотоСослуживец избил и поджег собрата, чтобы забрать его деньги – ГБР
15:11
В Литве ввели режим экстремальной ситуации в районе с зараженными коронавирусом норками
15:02
фотоВ масках и без: Киевсовет провел первое заседание, Кличко принял присягу мэра
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!