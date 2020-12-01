В немецком Трире авто въехало в группу людей, минимум двое погибших

В немецком городе Трир, что в северо-западной земле Рейнланд-Пфальц, авто въехало в группу людей, как минимум двое из них погибли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила в Twitter местная полиция.

Инцидент произошел в пешеходной зоне. По последней информации от полиции, в результате наезда авто два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Полиция также сообщила, что водителя авто уже задержали.

Другие обстоятельства инцидента пока не известны. Местных жителей просят избегать центра города.