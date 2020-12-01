Гимн Венгрии в совете на Закарпатье: за ​​пение взялась СБУ

На Закарпатье Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Источник: сайт СБУ, нардеп Виталий Безгин в Facebook

Детали: По данным СБУ, 21 ноября во время принятия присяги депутатами Сюртовской теробщины, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.

Спецслужба получила материалы относительно этого события и сейчас их тщательно проверяет. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа", это он и глава фракции Александр Корниенко направили соответствующее обращение в СБУ.

Прямая речь: "Нельзя не реагировать на ситуацию вокруг гимна Венгрии. Со вчерашнего дня ситуация на контроле главы ОГА и мажоритарщика из округа. Держим коммуникацию со всеми органами, в частности со Службой безопасности Украины. Дополнительно направили вместе с Александром Корниенко заявление о совершении уголовного преступления в ГПУ и СБУ! Государство должно жестко и безотлагательно реагировать на подобные случаи!"