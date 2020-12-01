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Трагедия в Жовковской больнице: комиссия обнародовала предварительные выводы

Вторник, 1 декабря 2020, 21:16
Трагедия в Жовковской больнице: комиссия обнародовала предварительные выводы

В Жовковской центральной районной больницы в течение двух дней работала комиссия департамента здравоохранения. Были взяты объяснения у медицинских работников, которые в момент происшествия находились в больнице, и представителей администрации.

Источник: директор департамента здравоохранения Орест Чемерис, которого цитирует Львовская ОГА

Прямая речь Чемериса: "Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания.

В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию".

Детали: Соответственно, на владельца больницы, а именно на Жовковский районный совет, подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.

Отмечается, что работа департамента на этом не закончится. Комиссия проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим, чтобы понять, действительно ли случаи смерти связаны с отключением энергии.

Напомним: 28 декабря полицейские получили информацию, что в Жовкве на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Офисе президента и во Львовской обладминистрации отреагировали на смерть пациентов в больнице в Жовкве. Чиновники заявили, что департамент здравоохранения ЛОГА начал служебную проверку действий медицинских работников Жовковской ЦРБ.

Украинская правда

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Темы: Львовщинамедицина
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