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Не проработал и двух месяцев: на взятках поймали инспектора Галицкой таможни

Среда, 2 декабря 2020, 04:17
Не проработал и двух месяцев: на взятках поймали инспектора Галицкой таможни

Инспектор Галицкой таможни, который был в должности 1,5 месяца, каждую смену "зарабатывал" от 60 тысяч гривен, утверждают в Службе безопасности Украины.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Сотрудники Службы безопасности Украины задержали инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни за систематическое получение неправомерной выгоды от водителей".

Детали: Указывается, что взятки таможенник получал во время оформления авто. Он, за фиксированную сумму, устраивал безопасный пропуск через границу транспортных средств.

Оперативники зафиксировали, что в течение смены мужчина получал сумму от 60 тысяч гривен. За время пребывания в должности он имел 15 дежурств, которые задокументировали сотрудники СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия и проверяется причастность руководства таможенного поста к коррупционной деятельности.

Украинская правда

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Темы: таможняСБУкоррупция
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