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Россия размещает ракеты на спорных с Японией территориях

Среда, 2 декабря 2020, 09:37

Российские военные разместили ракеты противовоздушной обороны на спорных с Японией Курильских островах.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ, "Радио Свобода"

Детали: На Курильских островах разместили зенитные ракетные комплексы С-300В4 дополнительно к размещенным там раньше ракетных комплексам малой дальности "Тор М2".

Телеканал российского министерства обороны "Звезда" сообщил, что зенитно-ракетные комплексы размещены на острове Итуруп, одном из четырех крупнейших южных Курильских островов.

Ракеты разместили якобы, чтобы защищать воздушные границы Российской Федерации.

ЗРС С-300В4 - современная высокомобильная система противовоздушной обороны. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

 
 

Справка: Курильские острова (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) вызывают территориальные разногласия между Россией и Японией с конца Второй мировой войны, с тех пор как Советский Союз аннексировал эти территории.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, но не заключили мирный договор. Япония не признает принадлежность этих островов России.

Темы: РосcияЯпонияВооруженные силы


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