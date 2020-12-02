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Рейтинг доверия все еще возглавляет Зеленский, но на пятки наступают неожиданные соперники

Среда, 2 декабря 2020, 10:39
Рейтинг доверия все еще возглавляет Зеленский, но на пятки наступают неожиданные соперники

Рейтинг доверия все еще возглавляет президент Владимир Зеленский, но следующие мэр Киева Виталий Кличко и бывший глава правительства Владимир Гройсман.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг" от 28-30 ноября

Детали: Рейтинг доверия к политикам все еще возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, 53% - не доверяют.

Следующий в рейтинге доверия мэр Киева Виталий Кличко, которому доверяют 33% респондентов. При этом Кличко не доверяют 54% опрошенных.

Отметим, что третий - бывший глава правительства Владимир Гройсман. Ему доверяет 31% опрошенных, не доверяют - 58%.

Рейтинг недоверия возглавил бывший премьер Арсений Яценюк, которому не доверяют 78% опрошенных, а доверяют - 15%.

Действующему премьеру Денису Шмыгялю также доверяют 15% респондентов, 46% - не доверяют, а 34% опрошенных ответили, что не слышали о таком политике.

Меньше всего украинцы доверяют главе офиса президента Андрею Ермаку - только 9% опрошенных. При этом 42% ответили, что не знают такого политика, 44% - не доверяют Ермаку.

 

Дмитрию Разумкова доверяют 27%, Юлии Тимошенко - 26%, Юрию Бойко - 24%. Петру Порошенко - 23%, Арсену Авакову - 22%.

Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 28-30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонный интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВиталий КличкоГройсманопросрейтинг
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