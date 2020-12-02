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Украина сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН

Среда, 2 декабря 2020, 12:39

Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей отдельных районов Донбасса, использовав для этого формат Арриa Совета безопасности ООН, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: Кулеба агентству "Интерфакс-Украина", комментируя намерения представителей ОРДЛО выступить на заседании Совета безопасности ООН

Прямая речь: "Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ".

Детали: Благодаря принципиальной позиции украинских партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН, заявил глава МИД.

По его словам, "это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды". 

Кулеба выразил благодарность партнерам, в частности Германии и Франции как участникам Нормандского формата, "за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины".

Этому предшествовало: Представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" – Наталья Никонорова и Владислав Дейнего – собирались 2 декабря впервые выступить на заседании Совета безопасности ООН на тему "Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита "нормандского формата", использовав формат Арриа.

Справка: Заседания "по формуле Арриа" носят характер весьма неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых ,по мнению члена или членов Совета, предлагающих провести встречу (и выступающих также в качестве посредников или организаторов), было бы полезно заслушать и/или которым они хотели бы что то сообщить. 

Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Арриа, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах).

Темы: ОРДЛОООНКулеба ДмитрийМинздравОБСЕ


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