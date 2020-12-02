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Осень в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет

Среда, 2 декабря 2020, 12:50

В этом году осень в столице оказалась самой теплой с 1881 года, в течение осеннего периода в Киеве зафиксировали 6 температурных рекордов.

Источник: центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, средняя температура воздуха нынешней осени составила +11,6°С, что на 3,6°С выше климатической нормы. Таким образом осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года.

Холодное всего осенью в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 3,8 градусов мороза, а теплее всего было 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +34,7°С.

Отмечается, что 1 сентября температура воздуха была самой высокой с начала года.

Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, что составляет 122% климатической нормы.

Также метеорологи сообщают, что метеорологическая зима в Киеве еще не наступила.

Украинская правда
Темы: погодаКиев


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