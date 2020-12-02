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Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян "Спутником V"

Среда, 2 декабря 2020, 16:41

Президент РФ Владимир Путин распорядился уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию жителей страны от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Источник: Интерфакс со ссылкой на заявление Путина на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны в среду

Детали: По словам Путина, в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины "Спутник V", что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

Прямая речь: "Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Темы: вакцинацияРосcияПутинкоронавирус


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