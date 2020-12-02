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В правящей партии Венгрии увидели "гражданскую войну" на Закарпатье

Среда, 2 декабря 2020, 17:38

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях на Закарпатье ситуацию "гражданской войны".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP), обнародованном во вторник.

"Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье", - говорится в заявлении, которое является реакцией на проводимые обыски СБУ.

Депутаты заявляют, что обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

Они считают, что "скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства" напоминают "методы сталинской тоталитарной системы". Депутаты называют такие действия неприемлемыми в государстве, где действует верховенство права.

"В стране, ассоциированной с ЕС, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие события являются недопустимыми, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - заявили они.

Депутаты утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. В частности, они вспомнили о принятии законов Об образовании и О языке как пример нарушения прав национального меньшинства, которые  "могут иметь серьезные последствия".

30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, фактически обвинив их в поддержке сепаратизма.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Подробнее о ситуации в статье: Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ в Закарпатье создали проблемы для Украины 

Темы: ВенгрияЗакарпатье


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