Бюджет-2021: Шмыгаль и Марченко приехали на заседание "Слуги народа"

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проводят презентацию проекта государственного бюджета на 2021 год во время заседания фракции партии "Слуга народа".

Источник: заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", нардеп Александр Качура в telegram

Прямая речь Кравчук: "Заседание фракции все еще продолжается. Премьер-министр и министр финансов проводят презентацию проекта бюджета".

Детали: Ранее о приезде членов Кабмина сообщал Качура. Заседание фракции началось около 18:30, а презентация проекта госбюджета – после 20:30.

Напомним:

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.

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