Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бюджет-2021: Шмыгаль и Марченко приехали на заседание "Слуги народа"

Среда, 2 декабря 2020, 21:34

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проводят презентацию проекта государственного бюджета на 2021 год во время заседания фракции партии "Слуга народа".

Источник: заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", нардеп Александр Качура в telegram

Прямая речь Кравчук: "Заседание фракции все еще продолжается. Премьер-министр и министр финансов проводят презентацию проекта бюджета".

Детали: Ранее о приезде членов Кабмина сообщал Качура. Заседание фракции началось около 18:30, а презентация проекта госбюджета – после 20:30.

Напомним:

  • Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.
  • В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.

Читайте также: Бюджет-2021: что изменилось ко второму чтению в Раде

Темы: ШмыгальМинфинСлуга народабюджет


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 2 декабря: новые карантинные ограничения, результаты соцопросов

В правящей партии Венгрии увидели "гражданскую войну" на Закарпатье

Заместителю Ермака подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение

видеоПутин и Лукашенко поделились друг с другом тревогами касательно Беларуси

Глава Херсонской области увольняется, чтоб возглавить "Укроборонпром"

Карантин выходного дня отменен. В Украине будет действовать оранжевая зона

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль: До конца года бюджет будет полностью выполнен
Премьер заявил об определенном улучшении ситуации с COVID
Шмыгаль на совещании у Зеленского: Государство поддержит предпринимателей
Последние новости
21:46
Кулеба рассказал о главных результатах встречи с министрами стран НАТО
21:34
Бюджет-2021: Шмыгаль и Марченко приехали на заседание "Слуги народа"
21:23
В Украине начали штрафовать за нарушение ПДД иностранцев
21:10
Новости 2 декабря: новые карантинные ограничения, результаты соцопросов
20:52
Туроператоров обязали указывать цену на путешествия в гривне
20:35
НАТО не будет вмешиваться в спор Украины и Венгрии
20:22
ОАЭ предоставили Украине партию COVID-тестов и масок - ОПУ
20:01
Спиртзавод на Тернопольщине продали за 80 млн
19:46
В правительстве Украины приветствуют намерения НАТО активизировать политику "открытых дверей"
19:32
Микитась возместил государству 50 млн – НАБУ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!