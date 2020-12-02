Радуцкий: Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал нардепам поддержать законопроект №4314, который позволяет сократить сроки утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса.

Источник: комментарий председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, цитирует партия "Слуга народа"

Прямая речь: "Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины".

Детали: Отмечается, что привлечение к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Кроме того, сокращение сроков государственной регистрации соответствующих средств ускорит их полномасштабное применение.

Напомним: