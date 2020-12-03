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Радуцкий: Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19

Четверг, 3 декабря 2020, 00:55

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал нардепам поддержать законопроект №4314, который позволяет сократить сроки утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса.

Источник: комментарий председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, цитирует партия "Слуга народа"

Прямая речь: "Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины".

Детали: Отмечается, что привлечение к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Кроме того, сокращение сроков государственной регистрации соответствующих средств ускорит их полномасштабное применение.

Напомним:

  • Государство выделит 2,6 млрд гривен в 2021 году на вакцинацию от COVID-19.
  • Также Кабмин ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить больше вакцин.
  • Правительство на заседание 2 декабря внесло вакцины от COVID-19 в перечень лекарственных средств, необходимых для борьбы с коронавирусной болезнью, чем освободил их от уплаты налога на добавленную стоимость.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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