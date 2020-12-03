Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Растрата на инаугурацию Трампа: допросили дочь президента США

Четверг, 3 декабря 2020, 11:10
Растрата на инаугурацию Трампа: допросили дочь президента США
Иванка и Дональд Трампы, AP

Дочь президента США Иванка Трамп дала показания прокурорам Вашингтона по делу о растрате денег из фондов для инаугурации действующего главы Белого дома в 2017 году.

Источник: CNN со ссылкой на документы суда и собеседников

Детали: Иванка Трамп дала показания во вторник.

Прокуратура Вашингтона подала иск против Trump Organization и Комитета инаугурации президента в январе 2021 года, утверждая, что в 2017 году они переплатили за использование пространства в гостинице "Trump" в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа и растратили более 1 миллиона долларов, собранных неправительственными организациями.

17 ноября показания следователям дал и глава Комитета инаугурации Том Баррак.

На следующей неделе допросы по делу продолжаться. По данным источников CNN, допросят и организатора мероприятий Инавгурцийного комитета Стефани Уинстон Волкофф.

Прокуратура также вытребовала некоторые документы в, частности, Иванки Трамп, первой леди США Мелании Трамп, Тома Баррака и бывшего заместителя главы Инаугурационного комитета Рика Гейтса.

Генеральный советник Trump Organization Алан Гартен заявил CNN, что участие Иванки Трамп заключалась лишь в контактировании сторон и поручению отелю взимать "справедливую рыночную цену", что и сделал отель.

Trump International Hotel в Вашингтоне
Trump International Hotel в Вашингтоне
trumphotels.com

Согласно материалам прокуратуры, Гейтс "лично руководил" обсуждением с гостиницей "Trump" о месте проведения мероприятий.

В декабре 2016 года он писал Иванке Трамп, его тревожит подход Инаугурационного комитета президента относительно высокой платы отелю.

По данным прокуратуры, Гейтс договорился с руководителем отеля и членами семьи Трампа платить 175 тысяч долларов в день, чтобы комитет зарезервировал место на 4 дня.

Организатор мероприятий комитета Стефани Уинстон Волкофф не рекомендовала такое соглашение, ​​апеллируя к вдвое более высокой рыночной цене.

Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин отметил, что Волкофф говорила это при личной встрече с новоизбранным президентом Трампом и Иванкой Трамп, а также в электронном письме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: