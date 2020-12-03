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Растрата на инаугурацию Трампа: допросили дочь президента США

Четверг, 3 декабря 2020, 12:10
Иванка и Дональд Трампы, AP

Дочь президента США Иванка Трамп дала показания прокурорам Вашингтона по делу о растрате денег из фондов для инаугурации действующего главы Белого дома в 2017 году.

Источник: CNN со ссылкой на документы суда и собеседников

Детали: Иванка Трамп дала показания во вторник.

Прокуратура Вашингтона подала иск против Trump Organization и Комитета инаугурации президента в январе 2021 года, утверждая, что в 2017 году они переплатили за использование пространства в гостинице "Trump" в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа и растратили более 1 миллиона долларов, собранных неправительственными организациями.

17 ноября показания следователям дал и глава Комитета инаугурации Том Баррак.

На следующей неделе допросы по делу продолжаться. По данным источников CNN, допросят и организатора мероприятий Инавгурцийного комитета Стефани Уинстон Волкофф.

Прокуратура также вытребовала некоторые документы в, частности, Иванки Трамп, первой леди США Мелании Трамп, Тома Баррака и бывшего заместителя главы Инаугурационного комитета Рика Гейтса.

Генеральный советник Trump Organization Алан Гартен заявил CNN, что участие Иванки Трамп заключалась лишь в контактировании сторон и поручению отелю взимать "справедливую рыночную цену", что и сделал отель.

Trump International Hotel в Вашингтоне
Trump International Hotel в Вашингтоне
trumphotels.com

Согласно материалам прокуратуры, Гейтс "лично руководил" обсуждением с гостиницей "Trump" о месте проведения мероприятий.

В декабре 2016 года он писал Иванке Трамп, его тревожит подход Инаугурационного комитета президента относительно высокой платы отелю.

По данным прокуратуры, Гейтс договорился с руководителем отеля и членами семьи Трампа платить 175 тысяч долларов в день, чтобы комитет зарезервировал место на 4 дня.

Организатор мероприятий комитета Стефани Уинстон Волкофф не рекомендовала такое соглашение, ​​апеллируя к вдвое более высокой рыночной цене.

Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин отметил, что Волкофф говорила это при личной встрече с новоизбранным президентом Трампом и Иванкой Трамп, а также в электронном письме.

Темы: ТрампСША


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