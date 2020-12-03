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В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование – глава концерна

Четверг, 3 декабря 2020, 12:22

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование.

Источник: пресс-конференция нового руководителя концерна Юрия Гусева

Прямая речь: "Планируется, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование.

Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков".

Детали: По его словам, вместо концерна создадут холдинг "Оборонительные системы Украины" в который войдут холдинги, которые будут заниматься, авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами.

Также планируется создать аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами, космическими системами.

Он отметил, что создание нового холдинга предполагает также формирование наблюдательного совета.

При этом Гусев заявил, что это лишь предварительная концепция, которая требует обсуждения, рассмотрения и утверждения.

Глава концерна добавил, что президент Владимир Зеленский дал ему поручение, чтобы "Укроборонпром" в том виде, который создавался еще Саламатин, прекратил свое существование и была введена корпоративная культура управления.

Первые решения по реализации реформы концерна ожидаются в следующие 6 месяцев.

Дополняется...

Напомним:

  • Утром 3 декабря президент Владимир Зеленский назначил Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Украинская правда
Темы: Укроборонпром


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