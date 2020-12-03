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В Словакии по обвинению в коррупции задержали одного из самых богатых людей страны

Четверг, 3 декабря 2020, 13:08

Словацкая полиция в рамках антикоррупционного расследования задержала олигарха Ярослава Гашчака, второго в списке самых богатых людей страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Гашчак является партнером-основателем инвестиционной группы Penta Investments, которая в прошлом году оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро. Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег, связанных с так называемым "делом Гориллы".

Десятки полицейских ворвались в штаб-квартиру Penta в Братиславе и провели обыски и задержания. Кроме Гашчака были задержаны еще четыре топменеджера компании.

Представитель Penta Мартин Данко сообщил, что Гашчаку было предъявлено обвинение в коррупции за незаконное получение данных секретных прослушок. По словам Данко, Гашчак отвергает обвинения и будет использовать все законные средства для борьбы с ними.

 

"Дело Гориллы" появилась еще в 2011 году после того, как СМИ опубликовали аудио- и видеозаписи о регулярных встречах высших чиновников с Гашчаком на конспиративной квартире Словацкой гражданской разведки и контрразведки в Братиславе в течение длительного времени (в 2002-2010 годах). На одной из записей Гашчак обсуждал взятку с официальными лицами из правительства. Впоследствии дело заглохло и к ответственности никого не привлекли.

"Дело Гориллы" восстанови после прихода к власти премьер-министра Игоря Матовича, который выиграл выборы с кампанией по борьбе со взяточничеством.

Он заявил, что "развязал руки" полиции с тех пор, как пришел к власти в начале этого года. Главному спецпрокурору, бывшему президенту полиции, нескольким судьям и ряде влиятельных бизнесменов были предъявлены обвинения в коррупции и других преступлениях в последние недели.

Матович является ярым критиком компании Penta, которая среди других компаний владеет крупнейшей частной страховой компанией в ЕС.

В структурах компании работает более 46 тысяч человек в таких отраслях, как финансовые услуги, недвижимость, здравоохранение, розничная торговля, производство и средства массовой информации. В 2019 выручка компании составила 6,9 млрд евро.

По данным Forbes, Гашчак занимает второе место в списке самых богатых людей Словакии, его состояние оценивается в 1,1 миллиарда евро. В среду он ушел с поста управляющего партнера Penta Investment.

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Темы: Словакиякоррупция
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