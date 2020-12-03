Секретарем Киевсовета избрали депутата, попадавшего в скандал с дипломом

Секретарем Киевского городского совета избрали депутата от "УДАРа" Владимира Бондаренко.

Источник: заседание Киевсовета 3 декабря

Детали: Кандидатуру Бондаренко поддержали 114 голосами из 119 во время тайного голосования.

Бондаренко предложил на эту должность мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что знает Бондаренко много лет, что он "компетентный, эффективный, компромиссный и сможет выполнять свои обязанности".

Бондаренко в свою очередь заявил, что "будет держать марку" своих предшественников Алексея Резникова и Владимира Прокопива, и делать все для того, чтобы Киевсовет работала стабильно, а каждый из депутатов чувствовал себя комфортно.

Он добавил, что, несмотря на то, что избран от политсилы, будет помощником для каждого из 119 депутатов.

Справка. Бондаренко 35 лет, по образованию адвокат. Он был избран от партии "Удар" Кличко (8 номер в списке). За него отдали голоса 1006 избирателей.

Бондаренко работает в команде Кличко более 10 лет. С 2007 по 2013 год был помощником Кличко в Киевсовете. В 2012 году баллотировался в Верховную Раду 7-го созыва от УДАРа под 77 в списке партии, но избран не был. В 2013-2014 годах был помощником Кличко в Верховной Раде. С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА.

В августе 2017 был уволен после расследования программы "Схемы" относительно поддельного диплома.

В январе 2018 года Шевченковский райсуд Киева освободил Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.