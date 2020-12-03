Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Санду зовет людей на улицы после резонансных решений парламента

Четверг, 3 декабря 2020, 20:38

Избранная президент Молдовы Майя Санду призвала граждан выйти в воскресенье 6 декабря на протест после резонансных решений, которые в четверг принял парламент.

Об этом Санду заявила на брифинге 3 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV 8.

"То, что произошло сегодня, является еще одним доказательством того, что в парламенте собралась группа преступников, которая не уважает конституцию, законы и своих граждан. Когда парламент становится против людей, этот парламент нужно распустить. В воскресенье выходим все на площадь Великого национального собрания, чтобы сказать, что думает народ", - заявила Санду на брифинге.

Она отметила, что депутаты ПСРМ и партии "Шор" всего "за несколько минут приняли важные законопроекты, включая проект о государственном бюджете".

"Проекты, которые содержат в себе схему на схеме, которые лягут на плечи граждан. Игорь Додон и социалисты не сделали никаких выводов из последних выборов", - сказала Санду.

Она добавила, что обратится в Конституционный суд с требованием аннулировать принятые законы. Партия "Платформа Достоинство и правда" (DA) также заявила, что обратится в Конституционный суд с требованием отменить результаты голосования, поскольку оно состоялось без соблюдения надлежащих процедур.

На заседании 3 декабря депутаты от ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova одобрили несколько законопроектов, против которых выступала оппозиция.

В частности, парламент одобрил закон, который уменьшает полномочия Санду.

Кроме того, депутаты в первом чтении одобрили законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовали за поправки, которые создают возможность для возвращения российских информационных и аналитических программ.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 3 декабря: обновления в "Укроборонпроме", задумка РФ в ТКГ

У Венедиктовой ответили на обвинения НАБУ касательно Татарова

В Раду внесут компромиссный проект о лжи в декларации: там есть ограничение свободы

фотоВСП рекомендует Зеленскому восстановить одиозного судью, уволенного из-за Майдана

Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест

В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование – глава концерна

Все новости...
Последние новости
21:58
Новости экономики: "Укроборонпром" ликвидируют, либерализация рынка водного транспорта
21:54
"Заря" в Лиге Европы сенсационно одолела английский "Лестер"
21:52
В Британию прибыли первые партии вакцины Pfizer/BioNTech – СМИ
21:30
Байден поддержал предоставление 908 млрд помощи для экономики США
21:19
фото, видеоНа месте убийства Амины Окуевои открыли мемориал
21:05
За ноябрь в Украине зарегистрировали на 17% меньше новых авто, чем в 2019 году
20:47
Новости 3 декабря: обновления в "Укроборонпроме", задумка РФ в ТКГ
20:38
Санду зовет людей на улицы после резонансных решений парламента
20:18
Минцифра использует 128 миллионов на развитие доступных электронных услуг
19:57
Дело Гандзюк: Павловского освободили из-под стражи
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!