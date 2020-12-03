И.о. начальника Главного следственного управления СБУ Андрей Швец, чья имущественная декларация не является публичной, поселился с семьей в имении рыночной стоимостью ориентировочно 11 млн гривен в коттеджном городке "Золоче" - одном из дорогих элитных поселений Киевщины с собственным яхт-клубом и вертолетной площадкой.

Источник: расследование "Схем" (проект Радио Свобода и UA: Первый) - "Элитное жизни "главного следователя" СБУ"

Детали: Журналисты отмечают, что семья живет в имении минимум полгода, впрочем, он до сих пор формально не введен в эксплуатацию, поэтому информация о праве собственности на него отсутствует в официальном государственном реестре недвижимости.

При этом сам Швец всю жизнь в основном работал на государственной службе, а его близкие родственники не имели доходного бизнеса и существенных официальных доходов, которые отображались в налоговых органах и которым можно было объяснить элитный стиль жизни руководителя следствия СБУ.

Несмотря на влиятельную должность, Андрей Швец - непубличный чиновник, информации о его назначении нет на сайте СБУ, его имущественная декларация не доступна для граждан. Возможно, это из-за того, что он имеет статус "и.о." (Временно исполняющий обязанности), хотя руководит всем следствием Службы безопасности Украины уже более года.

Начиная с июня этого года, журналисты в течение нескольких месяцев замечали людей на территории одного из самых дорогих особняков коттеджного городка "Золоче", что в селе Вишенки Киевской области, и фиксировали там машины семьи Андрея Швеца. Одна из них принадлежала его 19-летней дочери, а две другие - Mercedes и Toyota Camry - самому Швецу.

Государственные органы не регистрировали имение и право собственности на него. Ему до сих пор официально не присвоен почтовый адрес, поэтому из реестров невозможно узнать, у кого, когда и за сколько семья Швеца приобрела этот коттедж в "Золоче".

Как выяснили "Схемы", ориентировочно такой дом стоит минимум 11 млн гривен. Один из соседних, еще незаселенных домов в Золоче, выставлен на продажу от застройщика, также с выходом к воде - можно приобрести за 420 000 долларов, другой коттедж рядом продали за 430 000 долларов.

В отличие от имения, земля под ним имеет государственную регистрацию и с октября 2019-му принадлежит семье Швеца - его жене и отцу.

Продавец земельных участков семье Андрея Швеца - бизнесмен Игорь Титаренко, чье имя и фирма, которой он владел, в разные периоды фигурировали в уголовных процессах. В том числе, СБУ и ДФС. Объяснять журналистам, почему он продал участок по нерыночной стоимости, Титаренко не захотел: "Какая вам разница, что я от себя, когда, кому продал?"

Еще один особняк в этом же коттеджном городке Золоче с 2015 года принадлежал отцу Андрея Швеца. Это двухэтажный коттедж на более чем 200 квадратов с бассейном. За несколько дней до публикации материала семья продала дом.

Происхождение средств на два элитных имения, уверяют журналисты, сложно объяснить официальными доходами семьи Швеца.

Согласно данным источников "Схем" в налоговой, жена чиновника СБУ официально за 22 года заработала 70 000 гривен, основные поступления - это помощь из государственного центра социальных выплат.

В пресс-службе СБУ отметили: "После освобождения из Министерства юстиции Украины в 2018 году Андрей Швец занимался более года предпринимательской деятельностью. От этой деятельности получил доход в сумме почти 5 млн грн, из которых в полной мере были уплачены налоги. Дом возводился на средства отца, который получил их от реализации старого дома. Часть средств использовано с дохода отца от работы за границей в течение более трех лет. Дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья ".

А по заниженной стоимости земельного участка в ведомстве подчеркнули, что он "был приобретен отцом и женой Андрея Швеца по сумме, предложенной продавцом".

Справка: Отмечается, что декларация в статусе чиновника СБУ - засекречена. Согласно закону, публично их подают те сотрудники спецслужбы, которых назначает президент (например, председатель СБУ, его заместители, и, в частности, руководитель Главного следственного управления). Однако на "в.и.о" внутренним указом назначает председатель СБУ, то есть, Иван Баканов, что освобождает Андрея Швеца от обязанности подавать публичную декларацию.