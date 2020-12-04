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В мире — наибольшее количество заражений и смертей от начала пандемии

Пятница, 4 декабря 2020, 05:30

3 декабря в мире диагностировали рекордные 678 000 заражений COVID-19. Умерло в этот день 12 679 пациентов.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире за сутки, 3 декабря, обнаружили 678 713 случай заражения коронавируса, в частности, 213 071 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания, Польша и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 65 миллионов случаев заражения коронавируса, 45 миллионов больных вылечились, 1 511 781 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 18 миллионов человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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