В мире — наибольшее количество заражений и смертей от начала пандемии

3 декабря в мире диагностировали рекордные 678 000 заражений COVID-19. Умерло в этот день 12 679 пациентов.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире за сутки, 3 декабря, обнаружили 678 713 случай заражения коронавируса, в частности, 213 071 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания, Польша и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 65 миллионов случаев заражения коронавируса, 45 миллионов больных вылечились, 1 511 781 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 18 миллионов человек.

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