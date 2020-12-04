Байден обещает публично вакцинироваться от COVID-19
Пятница, 4 декабря 2020, 05:31
Избранный президент США Джо Байден заявил, что готов публично вакцинироваться от коронавируса.
Источник: интервью CNN
Детали: Байден сказал, что будет "счастлив" публично вакцинироваться от коронавируса после того, как директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердить безопасность вакцины.
Вицепрезидентка Камала Харрис также намерен вакцинироваться от COVID-19.
Джо Байден отметил, что прежние американские лидеры, заявив о готовности публично сделать прививку, "подали пример того, как нужно действовать".
Что предшествовало: Ранее свое желании публично получить вакцину от коронавируса выразили бывшие президенты США — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.