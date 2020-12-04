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Байден обещает публично вакцинироваться от COVID-19

Пятница, 4 декабря 2020, 05:31
Байден обещает публично вакцинироваться от COVID-19

Избранный президент США Джо Байден заявил, что готов публично вакцинироваться от коронавируса.

Источник: интервью CNN

Детали: Байден сказал, что будет "счастлив" публично вакцинироваться от коронавируса после того, как директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердить безопасность вакцины.

Вицепрезидентка Камала Харрис также намерен вакцинироваться от COVID-19.

Джо Байден отметил, что прежние американские лидеры, заявив о готовности публично сделать прививку, "подали пример того, как нужно действовать".

Что предшествовало: Ранее свое желании публично получить вакцину от коронавируса выразили бывшие президенты США — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСША
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