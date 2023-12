ЕС возмущен лишением портала TUT.by статуса СМИ в Беларуси

В ЕС назвали лишение статуса СМИ крупнейшего новостного портала Беларуси TUT.by вопиющим нарушением свободы слова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Отзыв статуса TUT.by – это последний шаг в вопиющем подавлении журналистов и свободных СМИ. Это должно прекратиться. Право на апелляцию TUT.by должно быть полностью соблюдено, и статус должен быть восстановлен. ЕС призывает освободить всех заключенных журналистов, включая Екатерину Борисевич" - написал спикер ЕС Петер Стано.

#Belarus:Revocation of @tutby's status is latest move in blatant crackdown on #journalists & free media. It must stop. https://t.co/wqWHMb03w3’s right to appeal must B fully respected & status should B restored. 🇪🇺calls for release of all imprisoned journalists incl K. Barysevih