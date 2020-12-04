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Мошенник из СИЗО через сайты знакомств обманул женщин на более чем миллион гривен

Пятница, 4 декабря 2020, 15:42

Киберполицейские разоблачили мошенника, который на сайтах знакомств обманул женщин более чем на миллион гривен.

Источник: Национальная полиция

Детали: Злоумышленником оказался 34-летний иностранный гражданин, который сейчас находится под следствием за совершение аналогичного преступления.

На сайтах знакомств он общался с женщинами, а после налаживания отношений – выманивал у них деньги и ювелирные изделия.

От действий злоумышленника пострадали 5 человек. Общая сумма убытков составляет 1,3 миллиона гривен.

Во время обыска в следственном изоляторе в Киеве, где сейчас находится фигурант, правоохранители изъяли мобильный телефон и сим-карту, которые мошенник использовал для обмана женщин.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: полиция


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