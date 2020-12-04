Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отложенный Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале

Пятница, 4 декабря 2020, 15:11
Отложенный Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале
Фото с Twitter ЕП

Украина и Евросоюз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое было перенесено с декабря, в феврале 2021 года.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ее пресс-службу.

"С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит оффлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года", - цитирует пресс-служба Стефанишину.

По словам вице-премьера, стороны договорились держать диалог на высоком политическом уровне до быстрой возможности физического визита украинской делегации в Брюссель.

Стефанишина добавила, что на следующей неделе вместе с премьер-министром проведут разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, после которого уже можно будет говорить о конкретной дате заседания Совета ассоциации.

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС было запланировано на 8 декабря в Брюсселе, но его отложили из-за невозможности провести встречу лично.

Совет ассоциации Украина-ЕС – это ежегодное мероприятие, где на высшем политическом уровне проводится оценка выполнения Соглашения об ассоциации и определяются будущие планы.

Темы: ЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
ЕС
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: