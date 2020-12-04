Отложенный Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале

Украина и Евросоюз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое было перенесено с декабря, в феврале 2021 года.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ее пресс-службу.

"С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит оффлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года", - цитирует пресс-служба Стефанишину.

По словам вице-премьера, стороны договорились держать диалог на высоком политическом уровне до быстрой возможности физического визита украинской делегации в Брюссель.

Стефанишина добавила, что на следующей неделе вместе с премьер-министром проведут разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, после которого уже можно будет говорить о конкретной дате заседания Совета ассоциации.

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС было запланировано на 8 декабря в Брюсселе, но его отложили из-за невозможности провести встречу лично.

Совет ассоциации Украина-ЕС – это ежегодное мероприятие, где на высшем политическом уровне проводится оценка выполнения Соглашения об ассоциации и определяются будущие планы.