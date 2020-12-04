Экс-командир "Беркута", которого обвиняли в преступлениях против Майдана, восстановился в должности в МВД
Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах экс-командира роты харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.
Источник: "Громадське" со ссылкой на решение суда от 1 декабря
Детали: Шаповалов судился с ГУ Министерства внутренних дел Украины и ГУ Нацполиции в Харьковской области с требованием признать незаконным его увольнение, восстановить его в должности и выплатить среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".
Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты № 2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области, из которой его уволили в ноябре 2015 года.
А также – взыскать с МВД в пользу Виктора Шаповалова 11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула".
UPD: В свою очередь замдиректора департамента коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что Министерство внутренних дел обжалует решение суда о восстановлении Шаповалова в должности. По его словам, соответствующая апелляционная жалоба готовится и будет подана уже в скором времени.
Тракало объяснил, что даже если МВД придется обеспечить выполнение решения суда, оно, безусловно, будет выполнено. Однако таким образом, что Шаповалов все равно не будет работать в Нацполиции.
На уточняющий вопрос представитель МВД заверил, что министерство "найдет соответствующий правовой механизм".
Предыстория:
- Экс-беркутовец Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Ему инкриминировали превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.
- По данным следствия, экс-командир 2-й роты харьковского "Беркута" отдал преступный приказ, приведший к смерти 3 активистов, а также к травмированию 107 человек.
- В 2016 году Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.
- В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, с тех пор он находится на свободе.
- Это решение суд принял по "закону Савченко", согласно которому один день в СИЗО засчитывается за 2 дня заключения. По нему срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.