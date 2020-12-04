Экс-командир "Беркута", которого обвиняли в преступлениях против Майдана, восстановился в должности в МВД

Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах экс-командира роты харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.

Источник: "Громадське" со ссылкой на решение суда от 1 декабря

Детали: Шаповалов судился с ГУ Министерства внутренних дел Украины и ГУ Нацполиции в Харьковской области с требованием признать незаконным его увольнение, восстановить его в должности и выплатить среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".

Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты № 2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области, из которой его уволили в ноябре 2015 года.

А также – взыскать с МВД в пользу Виктора Шаповалова 11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула".

UPD: В свою очередь замдиректора департамента коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что Министерство внутренних дел обжалует решение суда о восстановлении Шаповалова в должности. По его словам, соответствующая апелляционная жалоба готовится и будет подана уже в скором времени.

Тракало объяснил, что даже если МВД придется обеспечить выполнение решения суда, оно, безусловно, будет выполнено. Однако таким образом, что Шаповалов все равно не будет работать в Нацполиции.

На уточняющий вопрос представитель МВД заверил, что министерство "найдет соответствующий правовой механизм".

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