Погода на выходные: Украину охватят ночные морозы

В Украине в субботу и воскресенье ожидается до 8° тепла днем, при этом на всей территории страны ночью будет морозно, на востоке и северо-востоке ночью возможны морозы до -10 °.

Источник: Украинский гидрометцентр

Детали 5 декабря в западных областях утром местами туман; в северных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Переменная облачность. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура западных областях, в Одесской области и в Крыму днем ​​4-9° тепла, на Закарпатье до +12°; на остальной территории днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве и области 5 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура днем 0-2° тепла, ночью до -3°. На Киевщине - от 1° мороза до 3° тепла.

В воскресенье, 6 декабря в Украине осадки не ожидаются. В северных, северо-восточных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и Донецкой областях местами порывистый.

Температура в западных областях 6 декабря ночью около 0°, днем ​​до +5°, на Закарпатье до +12°. На остальной территории 6 декабря ночью 4-9° мороза (на востоке, северо-востоке до 10° мороза), днем ​​около нуля.

На Киевщине 6 декабря без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 6 декабря ночью 4-9° мороза, днем ​​около нуля.

В Киеве в воскресенье днем ​​от 1° до 1° тепла, ночью морозно - до -7 °, малооблачно.