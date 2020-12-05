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Зеленский: Современная армия была построена благодаря волонтерам

Суббота, 5 декабря 2020, 15:19
Зеленский: Современная армия была построена благодаря волонтерам

Президент Владимир Зеленский считает, что современная украинская армия была во многом построена благодаря волонтерам.

Источник: Зеленский во время встречи с волонтерами и сотрудниками Военно-медицинского клинического лечебно-реабилитационного центра Минобороны в Ирпене Киевской области, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь: "Хочу поблагодарить всех волонтеров. Я считаю, что благодаря вам в начале войны на Донбассе во многом была построена украинская армия. Та современная армия, которая у нас сегодня есть".

"Волонтеры своей энергией и самоотверженностью в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии".

Детали: По мнению Зеленского, государство в некоторых вещах должно равняться на волонтеров. Он пообещал обратить внимание на те вопросы, где государство могло бы помочь и где оно дорабатывает.

Президент также отметил, что именно волонтеры очень быстро нашли ту национальную идею, которую много лет ищут для Украины.

В Международный день волонтеров Зеленский ознакомился с работой отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями и ограниченными физическими возможностями, неформально пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды. Также он осмотрел отделение физической и спортивной реабилитации, оборудование, используемое для восстановления украинских военных после тяжелых ранений.

Украинская правда
Темы: Зеленскийволонтерыармия
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