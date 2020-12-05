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Гражданину Чехии изменили приговор за участие в боях на Донбассе: 3 года тюрьмы

Суббота, 5 декабря 2020, 16:34

Пражский Верховный суд изменил приговор для гражданина Чехии Павла Кафки за участие в вооруженном конфликте на территории Украины с условного на реальный срок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В июле этого года краевой суд города Ческе Будейовице приговорил Кафку за "участие в организованной преступной группировке" к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции.

"И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Результат - приговор изменен с условного на реальный! И приговор - окончательный. Теперь у П.Кафки будет три года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот "русский мир" того стоил", - написал Перебийнис.

27-летний мужчина в 2015 и 2016 годах служил в рядах армии так называемой "ДНР". По данным обвинения, Кафка прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя. Сначала обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм.

Кафка не признал себя виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне боевиков и заявлял, что отправился на Донбасс с целью оказания помощи людям без крыши над головой или работы в больнице.

"Этот реальный срок заключения против чешского гражданина, воевавшего на Донбассе - важный прецедент. До сих пор это были или условные приговоры (как против Э.Ешту), или заочные (как в случае с О.Грундом), или против иностранцев (гражданин Беларуси А.Фадеев). Таких "героев" в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе", - отметил посол.

Темы: ЧехияДонбасс


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