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Минобороны впервые за 29 лет закажет у "Антонова" новые самолеты

Суббота, 5 декабря 2020, 16:23
Минобороны впервые за 29 лет закажет у Антонова новые самолеты
АрміяInform

Министерство обороны и ГП "Антонов" готовятся к подписанию контракта по строительству трех новых самолетов АН-178.

Источник: вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью "Радио Свобода", сообщает пресс-служба Минстратегпрома

Детали: По словам Уруского, впервые за 29 лет мы имеем госзаказ на строительство новых отечественных самолетов.

Прямая речь: "За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты".

Детали: Также он отметил, что планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаКабинет министров
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