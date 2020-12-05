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Впервые за 29 лет в Украине построят три новых самолета АН-178 – Уруский

Суббота, 5 декабря 2020, 17:23
АрміяInform

Министерство обороны и ГП "Антонов" готовятся к подписанию контракта по строительству трех новых самолетов АН-178.

Источник: вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью "Радио Свобода", сообщает пресс-служба Минстратегпрома

Детали: По словам Уруского, впервые за 29 лет мы имеем госзаказ на строительство новых отечественных самолетов.

Прямая речь: "За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты".

Детали: Также он отметил, что планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем.

Темы: авиаКабинет министров


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