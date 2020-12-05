Во Франции новая волна протестов из-за закона о защите полиции

В Париже тысячи людей вышли на акцию протеста против насилия со стороны полиции и планов президента Эммануэля Макрона, которые, по словам демонстрантов, ущемляют гражданские свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

С огромным транспарантом с надписью "Свобода, равенство, братство, для кого!" демонстранты прошил маршем в направлении центра города.

В протестах принимают участие крупные профсоюзы, также много людей пришли на протест в желтых жилетах.

Несколько раз возникали стычки с полицией. Как сообщила префектура полиции Парижа, полиция вмешалась, чтобы сорвать попытку возвести баррикаду на одной из улиц.

Une barricade dressée avenue Gambetta face aux forces de l'ordre en tête de cortège contre la #Precarite et les #ViolencesPolicieres / #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/ESqnY5MzOj — Thibault Izoret (@TIM_7375) December 5, 2020

Были подожжены автомобили и уличная мебель. Было замечено также, что многие люди в черном бросали в полицию петарды и дымовые шашки.

Полиция в одним из инцидентов применила слезоточивый газ. Организаторы заявили, что сегодня также проходят около 90 демонстраций в крупных и средних городах Франции.

На прошлой неделе во время аналогичной акции протеста произошли ожесточенные столкновения между протестующими и полицией.

Протесты начались из-за закона о защите полиции, который Франции получил название "о глобальной безопасности", и который предлагает криминализировать фото- и видеосъемку полиции, которая осуществляется с недоброжелательными намерениями.

Критики назвивають его "законом, что убьет свободу" и указывают на то, что это будет препятствовать как обычным гражданам, так и журналистам снимать действия полиции во время акций протеста, а это нарушает возможность контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.

После протестов в парламенте заявили, что противоречивая статья 24 "закона о глобальной безопасности", которая касается защиты полицейских от преследований, будет "полностью переписана".