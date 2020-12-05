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Во Франции новая волна протестов из-за закона о защите полиции

Суббота, 5 декабря 2020, 18:16

В Париже тысячи людей вышли на акцию протеста против насилия со стороны полиции и планов президента Эммануэля Макрона, которые, по словам демонстрантов, ущемляют гражданские свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

С огромным транспарантом с надписью "Свобода, равенство, братство, для кого!" демонстранты прошил маршем в направлении центра города.

В протестах принимают участие крупные профсоюзы, также много людей пришли на протест в желтых жилетах.

Несколько раз возникали стычки с полицией. Как сообщила префектура полиции Парижа, полиция вмешалась, чтобы сорвать попытку возвести баррикаду на одной из улиц.

Были подожжены автомобили и уличная мебель. Было замечено также, что многие люди в черном бросали в полицию петарды и дымовые шашки.

Полиция в одним из инцидентов применила слезоточивый газ. Организаторы заявили, что сегодня также проходят около 90 демонстраций в крупных и средних городах Франции.

На прошлой неделе во время аналогичной акции протеста произошли ожесточенные столкновения между протестующими и полицией.

Протесты начались из-за закона о защите полиции, который Франции получил название "о глобальной безопасности", и который предлагает криминализировать фото- и видеосъемку полиции, которая осуществляется с недоброжелательными намерениями.

Критики назвивають его "законом, что убьет свободу" и указывают на то, что это будет препятствовать как обычным гражданам, так и журналистам снимать действия полиции во время акций протеста, а это нарушает возможность контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.

После протестов в парламенте заявили, что противоречивая статья 24 "закона о глобальной безопасности", которая касается защиты полицейских от преследований, будет "полностью переписана".

Темы: Франция


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